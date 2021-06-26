https://news.day.az/society/1356173.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В 01:58 26 июня в Агстафинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Эпицентр подземных толчков находился в 28 километрах к северо-востоку от сейсмостанции "Газах".
Очаг землетрясения залегал на глубине четырех километров.
Подземные толчки не ощущались.
Город Агстафа расположен на западе Азербайджана в 450 километрах от Баку.
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