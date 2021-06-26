МЧС о крупном пожаре на рынке в Имишли

25 июня 2021 года на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на рынке в городе Имишли.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании полученной информации, к тушению были немедленно привлечены силы пожарной охраны Имишлинского района Государственной противопожарной службы министерства, а также дополнительные силы пожарной охраны Ширванского, Бейлаганского, Джабраильского, Агджабединского, Сабирабадского, Билясуварского, Кюрдамирского и Саатлинского районов.

Благодаря своевременному применению дополнительных сил пожаротушения и профессионализму пожарных было обеспечено предотвращение дальнейшего расширения пожара и еще большего ущерба.

На рынке общей площадью 20000 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции 150 магазинов различного назначения, расположенных на участке около 2400 кв.м под одной крышей и примыкающих друг к другу, а также хранившиеся в них товары. Другие прилегающие магазины и остальная часть рынка удалось уберечь от огня.