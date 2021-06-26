Минтруда о том, как будут оказываться услуги членам семей шехидов и раненым военнослужащим

Услуги членам семей шехидов, раненым военнослужащим и инвалидам войны будут оказываться на единой платформе, для чего будут созданы единые координационные центры. На первом этапе их работа будет организована в Центрах DOST, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В дальнейшем единые координационные центры будут размещены в административных зданиях территориальных структур минтруда.

В сообщении говорится, что новый указ "О создании и организации работы единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, раненых военнослужащих и лиц с инвалидностью", подписанный Президентом Ильхамом Алиевым 25 июня 2021 года, является продолжением особого внимания и заботы государства о гражданах этих категорий.

Услуги в единых координационных центрах будут оказываться по принципам "единого окна", оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и комфорта, посредством call-центров, а также выездов.