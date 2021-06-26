В Баку сохранится аномальная жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, прогнозируется южный ветер, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 35-39, местами - 41, в Баку ночью - 24-26, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 45-55, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

Завтра в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, местами - 43, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.