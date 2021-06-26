https://news.day.az/society/1356239.html Сколько еще сохранится жаркая погода в Баку? - Отвечает министерство
Сколько еще сохранится жаркая погода в Баку? - Отвечает министерство
"Как ожидалось, погодные условия на территории страны будут аномально жаркими по причине проникновения теплых воздушных масс с юга, юго-востока. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 41 градус".
Об этом АПА сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.
По ее словам, в отдельных районах республики и Нахчыванской Автономной Республике было зафиксировано 42 градуса тепла:
"Жара сохранится ближайшие два дня, поэтому советуем людям находиться в более тенистых местах".
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