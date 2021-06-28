Азербайджан в числе мировых лидеров по эффективности мер против COVID-19

Азербайджан является одной из немногих стран, сумевших в короткие сроки мобилизовать потенциал для борьбы с пандемией коронавирусом. Эффективность стратегии правительства нашей страны очевидна, в Азербайджане постепенно снимаются ковид-ограничения благодаря существенному улучшению эпидемиологической ситуации. Наша страна также является лидером среди стран СНГ по уровню вакцинации, что объясняется следствием комплексной государственной политики с первых дней выявляния в стране COVID-19.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, политика азербайджанского государства исходит из интересов жизни и здоровья каждого гражданина.

"Азербайджан стал одним из первых стран в мире, которая доказала и продемонстрировала неизбежность координации глобальных усилий по борьбе с пандемией. Наша страна создала резервы вакцин, благодаря которому население не столкнулось с нехваткой прививок, как это случилось в ряде других стран. Азербайджан за собственные средства приобрел вакцины разного типа и в достаточном количестве, что говорит о пристальном внимании Президента Ильхама Алиева к охране здоровья граждан", - подчеркнул главред.

Эксперт напомнил, что Азербайджан на высшем уровне неоднократно заявлял о важности создания равных возможностей вакцинации для бедных и богатых стран, тем самым демонстрируя гуманизм.

"В настоящее время наша страна идет по курсу постепенного снятия ограничений в связи с COVID-19, чтобы минимизировать риски появления новой волны коронавируса. Следует отметить, что ковид-ситуация в Азербайджане сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем в соседних странах", - отметил Гулиев.

По его словам, в Азербайджане имеется высокий уровень общественного убеждения о необходимости вакцинации для скорейшего возврата к прежней жизни.

"Существующие хорошие условия и достигнутые результаты дают основание говорить о том, что Азербайджан одной из первых стран в мире одержит победу над COVID-19. Для этого гражаданам необходимо проявлять ответственность и как можно быстрее идти прививаться для появления в стране коллективного иммунитета", - подытожил Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов