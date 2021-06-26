https://news.day.az/society/1356289.html Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих - Военная прокуратура
Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих - Военная прокуратура
Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Азербайджана.
Это останки рядового - сверхсрочника Хасратова Эльмеддина Сардар оглу и рядового Юнисли Эльшана Фазиль оглу.
Для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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