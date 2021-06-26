Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих

Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Азербайджана.

Это останки рядового - сверхсрочника Хасратова Эльмеддина Сардар оглу и рядового Юнисли Эльшана Фазиль оглу.

Для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются оперативно-следственные мероприятия.