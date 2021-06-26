https://news.day.az/society/1356309.html В Азербайджане опубликован список структур по оказанию услуг семьям шехидов и раненым участникам войны
В Азербайджане опубликован список структур по оказанию услуг семьям шехидов и раненым участникам войны
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обнародовало перечень структур, которые будут оказывать услуги семьям шехидов, раненым участникам и инвалидам войны в единых координационных центрах, сообщает в субботу Day.Az.
В этих центрах услуги будут оказывать министерство труда и социальной защиты населения, министерство обороны, министерство здравоохранения, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, местные органы исполнительной власти, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания.
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