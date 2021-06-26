Пожар в жилом доме в Баку

В многоэтажном жилом доме на улице Мухаммеда Хади в бакинском поселке Ахмедлы произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, оперативно локализовали и потушили возгорание.

Кадры пожара распространились в соцсетях.