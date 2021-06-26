https://news.day.az/society/1356318.html Пожар в жилом доме в Баку - ВИДЕО
Пожар в жилом доме в Баку - ВИДЕО
В многоэтажном жилом доме на улице Мухаммеда Хади в бакинском поселке Ахмедлы произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Согласно информации, пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, оперативно локализовали и потушили возгорание.
Кадры пожара распространились в соцсетях.
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