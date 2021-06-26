В Азербайджане выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом, 67 человек выздоровели, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 796 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 026 человек вылечились, 4 967 скончались, число активных больных - 803.

За последние сутки проведено 8720, за прошедшее время - 3 722 499 тестов на коронавирус.