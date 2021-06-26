https://news.day.az/society/1356321.html В Азербайджане выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом, 67 человек выздоровели, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 796 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 026 человек вылечились, 4 967 скончались, число активных больных - 803.
За последние сутки проведено 8720, за прошедшее время - 3 722 499 тестов на коронавирус.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре