https://news.day.az/society/1356327.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 75 081 человек, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 41 584, вторую - 33 497 человек.
Общее количество введенных доз вакцины - 3 293 732. При этом первую дозу препарата получили 2 112 110, вторую - 1 181 622 человека.
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