Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 75 081 человек, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 41 584, вторую - 33 497 человек.

Общее количество введенных доз вакцины - 3 293 732. При этом первую дозу препарата получили 2 112 110, вторую - 1 181 622 человека.