https://news.day.az/society/1356348.html Пожар в Джебраильском районе потушен - ВИДЕО
Пожар в Джебраильском районе потушен - ВИДЕО
На перевале Гюльлюдже в Джебраильском районе Азербайджана произошел пожар: горела сухая трава и кустарник, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МЧС.
Учитывая, что эти территории заминированы, в тушении пожара был задействован вертолет авиаотряда МЧС.
Распространение огня было пресечено, пожар - потушен.
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