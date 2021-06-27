В Турции азербайджанский врач вернул с того света мальчика, у которого остановилось сердце

Азербайджанский врач Сархан Гасанов, спасший жизнь 12-летнего Хамзы Дага в турецком городе Ялова, стал героем дня в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Хамза, собирая плоды с дерева, упал на железные ворота и в его сердце вонзился 13-сантиметровый железный прут.

Мальчик кое-как добрался до порога дома, успел позвать маму и потерял сознание. Его срочно доставили в больницу в критическом состоянии. Чтобы спасти мальчика, сердце которого остановилось в больнице, Гасанов залез на носилки и делал ему массаж сердца.

Хамза вернулся к жизни, перенес операцию и после недели пребывания в реанимации чувствует себя хорошо.