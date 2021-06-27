В Бинагадинском районе произошел пожар в 9-этажном здании

В Бинагадинском районе Баку на 5-м этаже 9-этажного жилого дома на площади 22 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции квартиры общей площадью 48 кв. м.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар потушен.