https://news.day.az/society/1356443.html В Бинагадинском районе произошел пожар в 9-этажном здании
В Бинагадинском районе произошел пожар в 9-этажном здании
В Бинагадинском районе Баку на 5-м этаже 9-этажного жилого дома на площади 22 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции квартиры общей площадью 48 кв. м.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар потушен.
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