https://news.day.az/society/1356444.html В Шамкире столкнулись ГАЗ и ВАЗ, погибла женщина, еще двое ранены
В Шамкире столкнулись ГАЗ и ВАЗ, погибла женщина, еще двое ранены
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на шамкирском участке магистрали Баку-Газах.
В результате столкновения автомобилей марки "ГАЗ 31" и "ВАЗ 2107", женщина-пассажир погибла на месте, еще два человека госпитализированы с различными травмами.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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