В Шамкире столкнулись ГАЗ и ВАЗ,

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на шамкирском участке магистрали Баку-Газах.

В результате столкновения автомобилей марки "ГАЗ 31" и "ВАЗ 2107", женщина-пассажир погибла на месте, еще два человека госпитализированы с различными травмами.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.