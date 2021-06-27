https://news.day.az/society/1356471.html Состоялись похороны шехида Эльмеддина Хасратова - ФОТО
Состоялись похороны шехида Эльмеддина Хасратова - ФОТО
В Гёранбойском районе состоялись похороны ставшего шехидом военнослужащего азербайджанской армии Хасратова Эльмеддина Сардар оглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии участвовали члены семьи, боевые товарищи шехида, жители села, представители общественности района.
Э.Хасратов был похоронен на кладбище села Гаорасучу.
Военнослужащие нашей армии произвели залповый огонь в честь шехида.
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