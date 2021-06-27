Состоялись похороны шехида Эльмеддина Хасратова

В Гёранбойском районе состоялись похороны ставшего шехидом военнослужащего азербайджанской армии Хасратова Эльмеддина Сардар оглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии участвовали члены семьи, боевые товарищи шехида, жители села, представители общественности района.

Э.Хасратов был похоронен на кладбище села Гаорасучу.

Военнослужащие нашей армии произвели залповый огонь в честь шехида.