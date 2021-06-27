Похоронен шехид Эльшан Юнисли

В Шямкире похоронен военнослужащий азербайджанской армии Эльшан Фазиль оглу Юнисли, ставший шехидом в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в похоронах приняли участие члены семьи шехида, жители села, представители исполнительной власти района.

Солдат-сверхсрочник Э.Юнисли был похоронен на кладбище села Тезекенд.

Наши военнослужащие произвели залповый огонь в честь шехида.