https://news.day.az/society/1356472.html Похоронен шехид Эльшан Юнисли - ФОТО
Похоронен шехид Эльшан Юнисли - ФОТО
В Шямкире похоронен военнослужащий азербайджанской армии Эльшан Фазиль оглу Юнисли, ставший шехидом в Отечественной войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в похоронах приняли участие члены семьи шехида, жители села, представители исполнительной власти района.
Солдат-сверхсрочник Э.Юнисли был похоронен на кладбище села Тезекенд.
Наши военнослужащие произвели залповый огонь в честь шехида.
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