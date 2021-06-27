Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 58 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.