https://news.day.az/society/1356531.html Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА
Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 58 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
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