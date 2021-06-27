https://news.day.az/society/1356535.html Вот сколько человек прошло вакцинацию от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Вот сколько человек прошло вакцинацию от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 54 695 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 26 574, вторую дозу получил 28 121 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 3 348 427, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 138 684, вторую дозу получили 1 209 743 человека.
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