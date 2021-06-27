Стартовал полуфинал конкурса “Yüksəliş”

27 июня в "Баку Экспо Центре" состоялся Полуфинал конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии открытия полуфинала приняли участие председатель оргкомитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религиозным вопросам Администрации Президента Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, председатель совета директоров государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

В своих выступлениях, управляющие руководители отметили, что "Yüksəliş" является очень важным конкурсом для нашей страны с точки зрения выявления нового поколения лидеров, профессионалов с прогрессивным мышлением и гибкими управленческими навыками. В то же время это очень важный конкурс с точки зрения оценки и поддержки профессиональных кадров страны.

В первый день полуфинала, который будет проводиться в течение двух дней, приняли участие участники, успешно прошедшие предыдущие этапы конкурса. На данном этапе, эксперты оценивают такие навыки как стратегическое мышление, управление производительностью, нацеленность на результат, командная работа, коммуникация, управление изменениями, управление бюджетом, социальная ответственность, применение инновационных подходов.

Отметим, что перед полуфиналом сотрудники рабочей группы, управляющие руководители и все участники прошли тест на COVID-19. Полуфинал завершится 28 июня.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.