https://news.day.az/society/1356550.html В Гяндже столкнулись два автомобиля - ФОТО
В Гяндже столкнулись два автомобиля - ФОТО
В Гяндже произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гюлистан столкнулись легковые автомобили "ВАЗ 2104" и "Toyota Prius".
Обе машины получили серьезные повреждения. При аварии никто не пострадал.
По факту проводится расследование.
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