В Гяндже столкнулись два автомобиля

В Гяндже произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гюлистан столкнулись легковые автомобили "ВАЗ 2104" и "Toyota Prius".

Обе машины получили серьезные повреждения. При аварии никто не пострадал.

По факту проводится расследование.