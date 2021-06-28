https://news.day.az/society/1356608.html Пострадавший в ДТП в Уджаре ребенок скончался в больнице
Пострадавший в ДТП в Уджаре ребенок скончался в больнице
В результате аварии на проходящем через Уджарский район участке магистрали Баку-Газах скончался малолетний ребенок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это Ильяс Эльчин оглу Джалилов. Отметим, ночью в Уджаре столкнулись автомобили "Опель" и "Камаз", управляемый жителем Габалинского района Хикметом Агаевым (1972 г.р.).
В результате скончался водитель Э.Джалилов, три пассажира - двухлетний ребенок, 45-летний Заур Балай оглу Халилов и 31-летняя Айсель Балай гызы Джалилова были госпитализированы.
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