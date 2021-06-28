https://news.day.az/society/1356658.html В России скончался глава азербайджанской диаспоры
В России скончался глава азербайджанской диаспоры
Скончался глава азербайджанской диаспоры в Калининградской области России.
Как сообщает Day.Az, руководитель азербайджанской общины Калининградской области Тофиг Рзаев скончался в возрасте 70 лет.
Тофиг Рзаев родился в 1951 году в городе Нефтчала. Некоторое время работал в Милли Меджлисе, затем продолжил свою деятельность в Калининградской области России. Помощник губернатора Калининградской области Тофиг Рзаев работал в Областной Думе, был членом Калининградской торгово-промышленной палаты.
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