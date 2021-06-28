В России скончался глава азербайджанской диаспоры

Скончался глава азербайджанской диаспоры в Калининградской области России.

Как сообщает Day.Az, руководитель азербайджанской общины Калининградской области Тофиг Рзаев скончался в возрасте 70 лет.

Тофиг Рзаев родился в 1951 году в городе Нефтчала. Некоторое время работал в Милли Меджлисе, затем продолжил свою деятельность в Калининградской области России. Помощник губернатора Калининградской области Тофиг Рзаев работал в Областной Думе, был членом Калининградской торгово-промышленной палаты.