Из Турции на родину после лечения вернулись еще четверо азербайджанских военнослужащих

На родину после лечения в Турции вернулись еще четыре ветерана Отечественной войны Азербайджана, которые были отправлены в братскую страну Фондом "YAŞAT", сообщает Day.Az со ссылкой на фонд.

Лечение Нуралиева Рауфа Бахман оглу, Мусаева Гюндуза Сабир оглу, Абдуррахманова Ниджата Ильгар оглу и Мурадова Турана Худат оглу в Турции успешно завершено, и фонд обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения в предстоящий период.

Лечение в Турции продолжают еще 56 тяжелораненых азербайджанских военнослужащих.

Фонд будет контролировать их лечение до полного выздоровления.

Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также работает call-center фонда "8110".