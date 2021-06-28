https://news.day.az/society/1356677.html Авария на проспекте в Баку - есть пострадавший - ВИДЕО
Авария на проспекте в Баку - есть пострадавший - ВИДЕО
В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на оxu.az.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, в результате чего на дороге образовался затор.
Есть информация об одном пострадавшем.
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