Авария на проспекте в Баку - есть пострадавший

В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на оxu.az.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, в результате чего на дороге образовался затор.

Есть информация об одном пострадавшем.