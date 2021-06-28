На свадьбах в Нахчыване будут давать только чай?

На интернет-ресурсах и в социальных сетях появилась не соответствующая действительности информация о том, что на свадебных торжествах в Нахчыванской Автономной Республике не будет подаваться еда, гостям будут предлагать только чай и сладости.

Об этом АПА сообщили в постоянном представительстве Нахчыванской АР в Баку, передает Day.Az.

"Постоянное представительство Нахчыванской Автономной Республики в Баку заявляет, что эта информация необоснованна. В соответствии с принятыми в стране пандемическими правилами, с 1 июля 2021 года на основе существующих требований в Нахчыванской Автономной Республике будут проводиться свадьбы и другие праздничные мероприятия в соответствии с правилами", - говорится в информации.