В Азербайджане выпал град

Вчера в отдаленных горных селах Гедабекского района выпал град.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, град выпадал в основном в деревне Шиных.

Неустойчивые погодные условия не доставили серьезных проблем, но повредили сады и поля.

Следует отметить, что со вчерашнего вечера в западной части страны преобладали сильный ветер и дождливая погода.

В настоящее время нестабильные погодные условия прекратились.