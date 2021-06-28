https://news.day.az/society/1356711.html В Азербайджане выпал град - ВИДЕО
В Азербайджане выпал град - ВИДЕО
Вчера в отдаленных горных селах Гедабекского района выпал град.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, град выпадал в основном в деревне Шиных.
Неустойчивые погодные условия не доставили серьезных проблем, но повредили сады и поля.
Следует отметить, что со вчерашнего вечера в западной части страны преобладали сильный ветер и дождливая погода.
В настоящее время нестабильные погодные условия прекратились.
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