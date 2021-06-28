В поселке Бина сгорел цех

15:32

Пожар в цехе по производству влажных салфеток, расположенном в поселке Бина Хазарского района Баку, потушен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, благодаря оперативным мерам удалось предотвратить распространение пожара.

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14:38

На территории поселка Бина Хазарского района загорелся цех.

Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, передает Day.Az.

По ее словам, к месту происшествия привлечены пожарные бригады.