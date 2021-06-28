https://news.day.az/society/1356724.html В поселке Бина сгорел цех - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Бина сгорел цех - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
15:32
Пожар в цехе по производству влажных салфеток, расположенном в поселке Бина Хазарского района Баку, потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, благодаря оперативным мерам удалось предотвратить распространение пожара.
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14:38
На территории поселка Бина Хазарского района загорелся цех.
Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, передает Day.Az.
По ее словам, к месту происшествия привлечены пожарные бригады.
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