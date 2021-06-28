https://news.day.az/society/1356740.html В Баку еще два маршрутных автобуса переходят на безналичную оплату - с завтрашнего дня
В Баку еще два маршрутных автобуса переходят на безналичную оплату - с завтрашнего дня
С 29 июня проезд в автобусах, курсирующих по маршрутам №208 и 209 (железнодорожная станция Бакиханов - поселок Сураханы), будет оплачиваться посредством BakıKart.
Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
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