В Баку еще два маршрутных автобуса переходят на безналичную оплату

С 29 июня проезд в автобусах, курсирующих по маршрутам №208 и 209 (железнодорожная станция Бакиханов - поселок Сураханы), будет оплачиваться посредством BakıKart.

Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.