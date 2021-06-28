В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.