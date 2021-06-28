https://news.day.az/society/1356770.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 603 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 317, вторую - 291 человек.
Общее количество введенных доз вакцины - 3 349 035.
При этом первую дозу препарата получили 2 139 001, вторую - 1 210 034 человека.
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