Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 603 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 317, вторую - 291 человек.

Общее количество введенных доз вакцины - 3 349 035.

При этом первую дозу препарата получили 2 139 001, вторую - 1 210 034 человека.