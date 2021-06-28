В Лачине военный грузовик попал в ДТП

28 июня на территории Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в результате ДТП с участием военного грузовика марки "КамАЗ" погибли военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате несчастного случая военнослужащих.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.