https://news.day.az/society/1356805.html В Лачине военный грузовик попал в ДТП - погибли двое военнослужащих
В Лачине военный грузовик попал в ДТП - погибли двое военнослужащих
28 июня на территории Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в результате ДТП с участием военного грузовика марки "КамАЗ" погибли военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате несчастного случая военнослужащих.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре