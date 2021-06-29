https://news.day.az/society/1356827.html На пляжах Баку спасли 5 тонувших человек
На пляжах Баку спасли 5 тонувших человек
За прошедшие сутки сотрудниками Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на территории нефтчалинского, бильгяхского, гобустанского и шувелянского пунктов спасения на водах и в 3 случаях за пределами пунктов (на непляжной территории) были спасены 5 тонувших человек.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространило МЧС.
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