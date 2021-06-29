На пляжах Баку спасли 5 тонувших человек

За прошедшие сутки сотрудниками Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на территории нефтчалинского, бильгяхского, гобустанского и шувелянского пунктов спасения на водах и в 3 случаях за пределами пунктов (на непляжной территории) были спасены 5 тонувших человек.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило МЧС.