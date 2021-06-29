В Лянкяране автомобиль сбил пешехода

В городе Лянкяран произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице Зарифы Алиевой жителя города Рагима Рагим оглу Мирзазаде (1999 г.р.) сбил автомобиль. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и при помощи водителя указанного автомобиля был доставлен в отделение реанимации Лянкяранской центральной районной больницы.

По факту проводится расследование.