С сегодняшнего дня начался выбор программ и специализаций для поступления в магистратуру вузов и НАНА на 2021/2022 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, выбор программ и специализаций будет проводиться до 5 июля.

К выбору выбор программ и специализаций допускаются бакалавры, выполнившие минимальные требования и получившие право участия в выборе специализаций по итогам первой и второй попыток приемных экзаменов в магистратуру, проведенных 28 февраля и 26 мая 2021 года. Отметим, в этом году, выполнив минимальные требования, право участия в выборе специализаций получили 16 624 бакалавра.

Бакалавры, получившие право участия в конкурсе, должны с 29 июня до 5 июля 2021 года выбрать по Интернету программы и специализации для участия в конкурсе по приему на специализации в магистратурах вузов и НАНА.

В период выбора специализации бакалавры выбирают коды до 20 программ, соответствующих их специальностям и желаниям и самих этих программ, заносят их в любой последовательности в "Электронное заявление бакалавра по выбору специализации" и утверждают его, при этом все выбранные специализации могут относиться к одному или большему количеству вступительных программ, которые имеет право выбрать бакалавр в соответствии с его специальностью (список специализаций, на которые проводится прием и мест по программам, выделенным на эти специализации, в ближайшие дни будет опубликован в 4-м номере журнала "Магистр").

К участию в конкурсе будут допущены только те бакалавры, которые выбрали программы и специализации в "Электронном заявлении бакалавра" и утвердили их в установленные сроки.