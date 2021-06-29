Сегодня завершается прием документов в колледжи на базе 9-летнего образования

Сегодня завершается объявленный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) с 14 июня прием документов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, Для подачи заявления абитуриентам необходимо создать на сайте ГЭЦ "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az, после этого пройти по ссылке eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, заполнить и утвердить "Электронное заявление абитуриента".