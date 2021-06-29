1-2 июля пройдут очередные экзамены

1-2 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, 1-2 июля состоится I этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования; дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе с выбором иностранного языка, отличного от иностранного языка, сданного на выпускном экзамене; дополнительный экзамен для желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка на котором сдавали выпускной экзамен.

Абитуриенты, относящиеся к вышеуказанным категориям, могут напечатать пропускной лист по ссылке https://eservices.dim.gov.az/brxv.

Экзамены начнутся в 11:00.