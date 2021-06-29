В Гусаре задержана «гадалка», у ее супруга был обнаружен автомат

В Гусаре задержана женщина, которая присваивала деньги граждан под предлогом гадания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница района обратилась в полицию с заявлением, о том, что неизвестная 27 июня пришла в ее дом, сказала что в нем якобы обитают злые силы и предложила погадать. После этого незнакомка украла из дома 11800 манатов.

Сотрудники полиции задержали жительницу Евлахского района Айгюн Мамедову и ее супруга Эльчина Абдуллаева, которые на автомобиле "Ford Tranzit" ехали в направлении Евлаха.

Указанные лица были задержаны в Гаджигабуле. У Абдуллаева был обнаружен и изъят автомат АКС-74У, 24 патрона и один магазин.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Не исключено, что от мошенничества этих лиц пострадали другие.

Пострадавшие от деяний "гадалки" могут обратиться в колл-центр "102", а также в отдел полиции Гусарского района.