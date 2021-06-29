Минздрав об итогах мониторинга в санаториях Азербайджана

В ходе мониторинга, проведенного в ряде санаториев Азербайджана, были выявлены неполное соблюдение общих санитарно-гигиенических правил и недочеты в ведении медицинской документации. В связи с этим руководству санаториев даны рекомендации.

Об этом сказала советник отдела организации здравоохранения минздрава Айнура Зейналова, сообщает Day.Az.

"В целом в ведении министерства здравоохранения имеется 11 учреждений санаторно-курортного типа, из которых три - туберкулезные, остальные - санатории соматического типа. В ходе мониторинга в ряде учреждений были выявлены неполное соблюдение общих санитарно-гигиенических правил и недостатки в ведении медицинской документации. В связи с этим руководителям учреждений даны рекомендации", - сказала Зейналова.

По ее словам, итоги мониторинга будут проанализированы министерством, и ведомство примет соответствующие меры.

Она отметила, что общая ситуация в большинстве санаториев была удовлетворительной.

"Соматические санатории принимают детей по возрастным группам. К примеру, Республиканский детский санаторий принимает детей в возрасте до 17 лет, Детский соматический санаторий №3 - от 6 до 14 лет, а Детский соматический санаторий №4 - от 6 до 16 лет. Граждане могут обратиться в санаторий, получив направление (форма 076) из детской территориальной поликлиники. В лечебных санаториях с матерями могут оставаться только дети в возрасте до шести лет и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 2-17 лет. В санатории в основном принимают детей с хроническими заболеваниями (верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, церебральным параличом, легкими формами железодефицитной анемии и др.). Здесь дети получают такие лечебные процедуры, как физиотерапию, лечебную физкультуру, витаминотерапию, водные процедуры, массаж, климатотерапию", - сказала Зейналова.

Советник также сообщила, что дети с хроническими заболеваниями два раза в год могут проходить лечение в следующих учреждениях:

1. Детский неврологический санаторий №7

2. Детский противотуберкулезный санаторий №3

3. Детский противотуберкулезный санаторий №5

4. Детский соматический санаторий №4

5. Детский соматический санаторий №1

6. Детский соматический санаторий №6

7. Детский соматический санаторий №5

8. Детский соматический санаторий №3

9. Республиканский детский санаторий

10. Санаторно-курортный реабилитационный центр

11. Республиканский противотуберкулезный санаторий для детей и подростков им. профессора Гиндеса.