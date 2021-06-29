В Баку 19 человек получили солнечный удар

22-29 июня в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 19 человек с жалобами на солнечный удар.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Минздраве.

Согласно сообщению, 17 человек, в том числе 5 детей, получили медицинскую помощь на месте, 7 человек (в том числе 2 ребенка) были госпитализированы.