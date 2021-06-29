https://news.day.az/society/1356987.html МВД провело крупную операцию - изъято более 70 кг наркотиков
МВД провело крупную операцию - изъято более 70 кг наркотиков
МВД провело крупную операцию, изъято 72 кг наркотиков.
Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудники полиции провели операцию в Гарадагском районе, задержан житель района, ранее судимый Рамал Гусейнов, у которого было обнаружено и изъято 18 килограмм 582 грамма героина, 1 килограмм 630 грамм метамфетамина. Аналогичные операции были проведены в Сабунчинском, Наримановском, Хазарском, Абшеронском районах Баку, а также в Масаллинском районе.
В итоге было обнаружено и изъято 72 кг наркотиков.
По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, задержанные привлечены к следствию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре