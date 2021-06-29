https://news.day.az/society/1357014.html Нужно ли будет надевать маску во время танцев на свадьбах? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Нужно ли будет надевать маску во время танцев на свадьбах? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Необязательно надевать маску во время танцев на свадьбах на 50 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД майор Эльшад Гаджиев.
При этом Гаджиев сказал, что медицинская маска обязательна для посещения мероприятий с участием до 50 человек, то есть свадеб, помолвок, дней рождения и других церемоний.
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