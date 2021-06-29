Нужно ли будет надевать маску во время танцев на свадьбах?

Необязательно надевать маску во время танцев на свадьбах на 50 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД майор Эльшад Гаджиев.

При этом Гаджиев сказал, что медицинская маска обязательна для посещения мероприятий с участием до 50 человек, то есть свадеб, помолвок, дней рождения и других церемоний.