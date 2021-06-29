Будут ли полицейские присутствовать на свадьбах?

Ни при каких обстоятельствах полиция не будет вмешиваться или мешать проведению свадьбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД майор Эльшад Гаджиев. По его словам, все нормы будут урегулированы за 5 дней до церемонии.

"Требуется, чтобы стороны были проинформированы за 5 дней до свадьбы. В любом случае полиция не заинтересована во вмешательстве в свадебную церемонию. Поэтому мы проводим активную кампанию, чтобы наши граждане знали основные нормы. От гражданина требуется только соблюдение правил ".