С 1 июля за использование одноразового пластика будут штрафовать

Стал известен размер штрафов, вводимых с 1 июля 2021 года за использование в Азербайджане одноразовых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов с содержанием пластиковых примесей на объектах торговли, общественного питания и услуг.

Как передает Day.Az, согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях АР, при обнаружении этих материалов должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, а юридические лица - от 3000 до 4000 манатов.

За повторение данного административного проступка в течение месяца должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 манатов до 2000 манатов, юридические лица - от 4000 до 5000.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Азербайджане вступает в силу закон, запрещающий импорт, производство и продажу пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Соответствующий документ был подготовлен в соответствии с "Планом мероприятий по снижению воздействия пластиковых упаковочных отходов на окружающую среду в Азербайджане на 2019-2020 годы" от 7 февраля 2019 года.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон в отношении запрета полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон.