В Азербайджане активизирована е-услуга «COVID-19 vaksin randevu» для вакцинации в июле

В Азербайджане лица, желающие вакцинироваться от COVID-19 в июле, могут с 29 июня занимать онлайн-очередь, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Для этого лица старше 18 лет должны воспользоваться электронной услугой "COVID-19 vaksin randevu".

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане используются вакцины CoronaVac, Vaxzevria, Sputnik V и Pfizer.

Напомним, что занять онлайн-очередь для вакцинации в следующем месяце можно с последних дней текущего месяца.

С правилами использования электронной услуги "COVID-19 vaksin randevu" можно ознакомиться, перейдя по линку https://www.youtube.com/watch?v=Il9fX5OM-pE