Запрет на работу общественного транспорта по субботам и воскресеньям в Азербайджане продлен до 1 августа.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке к постановлению Кабинета министров "О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом".

Но, согласно постановлению, общественный транспорт будет работать 3 июля.

"C 00:00 4 июля 2021 г. до 06:00 5 июля, c 00:00 10 июля до 06:00 12 июля, c 00:00 17 июля до 06:00 19 июля, с 00:00 24 июля до 06:00 26 июля, с 00:00 31 июля до 06:00 1 августа общественный транспорт, а также Бакинский метрополитен не будут работать", - говорится в постановлении.