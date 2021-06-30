https://news.day.az/society/1357197.html Память Лютфи Заде будет увековечена
Память Лютфи Заде будет увековечена
Кабинет министров принял постановление "Об увековечении памяти выдающегося деятеля науки Лютфи Заде".
Как передает Day.Az, согласно постановлению, технико-гуманитарному лицею, расположенному в Насиминском районе города Баку, будет присвоено имя Лютфи Заде.
Исполнительной Власти города Баку поручено установить мемориальную доску на здании, где жил Лютфи Заде в Баку (ул. Аловсата Гулиева, 79).
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