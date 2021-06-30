Память Лютфи Заде будет увековечена

Кабинет министров принял постановление "Об увековечении памяти выдающегося деятеля науки Лютфи Заде".

Как передает Day.Az, согласно постановлению, технико-гуманитарному лицею, расположенному в Насиминском районе города Баку, будет присвоено имя Лютфи Заде.

Исполнительной Власти города Баку поручено установить мемориальную доску на здании, где жил Лютфи Заде в Баку (ул. Аловсата Гулиева, 79).