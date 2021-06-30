Движение электрички Сумгайыт-Баку остановили из-за ветра

Сильный ветер повалил крупное дерево возле железнодорожной станции Баку-пассажирская. В результате железнодорожный путь был заблокирован, а контактная сеть повредилась.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", комментируя возникшую сегодня утром задержку в движении электрички Сумгайыт-Пиршаги-Баку.

"В настоящее время для движения скоростных поездов из Сумгайыта в Баку используется всего одна линия, в связи с чем электрички курсируют с запозданием.

Ведутся работы по ликвидации последствий аварии", - сказали в ЗАО.