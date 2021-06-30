https://news.day.az/society/1357204.html Движение электрички Сумгайыт-Баку остановили из-за ветра
Движение электрички Сумгайыт-Баку остановили из-за ветра
Сильный ветер повалил крупное дерево возле железнодорожной станции Баку-пассажирская. В результате железнодорожный путь был заблокирован, а контактная сеть повредилась.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", комментируя возникшую сегодня утром задержку в движении электрички Сумгайыт-Пиршаги-Баку.
"В настоящее время для движения скоростных поездов из Сумгайыта в Баку используется всего одна линия, в связи с чем электрички курсируют с запозданием.
Ведутся работы по ликвидации последствий аварии", - сказали в ЗАО.
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