Как могут быть вакцинированы подростки и дети в Азербайджане? - рассказывает эксперт

Сначала могут быть вакцинированы подростки, а затем и дети.

Как передает Day.Az, такое заявление сделала специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Назханым Гасымова в интервью программе İşgüzar səhər ("Деловое утро") на ARB 24.

"В конце концов, все дети будут вакцинированы. Это мой личный прогноз. Некоторые страны, например, Великобритания, уже одобрили вакцинацию граждан старше 12-15 лет. Сначала будут привиты подростки, а затем и дети.

Возможно, у детей болезнь протекает бессимптомно, однако они относятся к группе риска, поскольку могут заразить окружающих. С другой стороны, неизвестно, с каким штаммом нам придется столкнуться в будущем", - сказала Назханым Гасымова.