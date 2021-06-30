Прогноз погоды на 1 июля

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет безоблачной, однако утром в некоторых частях полуострова ожидается кратковременный дождь. Будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-25 градусов тепла, днем 29-34, местами, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 23-24 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла.

1 июля в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов, днем 33-38 градусов, в горах ночью 13-18 градусов, днем 20-25 градусов тепла.